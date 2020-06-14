السعودية اليوم / لبنان تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بيروت 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 4 إصابات مؤكدة بفيروس

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1446 حالة في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة واستقر العدد التراكمي للوفيات على 32 حالة.

// انتهى //

13:48ت م

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بيروت 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة اللبنانية 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1446 حالة في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة واستقر العدد التراكمي للوفيات على 32 حالة.// انتهى //13:48ت م0079

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