السعودية اليوم / أمانة نجران تكثف جولاتها على المسالخ ونقاط الذبح للتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية



نجران 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

كثفت أمانة منطقة نجران، جولاتها الرقابية على المسالخ ونقاط الذبح للتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية للحد من انتشار فايروس

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة، فايز علي رجاء أن الفرق الرقابية أغلقت أمس مسلخاً عشوائياً مخالفاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحد من انتشار

كما تم التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية والتقيد بلبس الكمامات والقفازات وتوفير المعقمات في جميع المحلات.

// انتهى //

13:46ت م

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نجران 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسكثفت أمانة منطقة نجران، جولاتها الرقابية على المسالخ ونقاط الذبح للتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة، فايز علي رجاء أن الفرق الرقابية أغلقت أمس مسلخاً عشوائياً مخالفاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، إلى جانب رصد عدد من المخالفات البلدية، وتم تطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحقه.كما تم التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية والتقيد بلبس الكمامات والقفازات وتوفير المعقمات في جميع المحلات.// انتهى //13:46ت م0078

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