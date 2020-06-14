السعودية اليوم / جمعية أجياد بمكة تنظم سلسلة من الكلمات الدعوية عبر التطبيقات الإلكترونية



مكة المكرمة 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة سلسلة من الكلمات الدعوية عن بُعد عبر البث المباشر من خلال التطبيقات الالكترونية, حيث يشارك في تقديمها نخبة من الدعاة الرسميين بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة.

وتأتي الكلمات الدعوية التي انطلقت يوم 15 شوال الجاري بإشراف مركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة, وتضم مواضيع عدة في العقيدة والصلاة والأمن وحفظ الوقت.

وتهدف إلى استغلال أوقات المجتمع بما يعود عليهم بالنفع والفائدة خلال بقائهم في المنازل تطبيقاً لقرار منع التجمع للحد من انتشار

وأوضحت الجمعية أن من أراد مشاهدة الدروس والمحاضرات يمكنه ذلك من خلال الدخول على قناة الجمعية على موقع اليوتيوب عبر الرابط: https://cutt.us/vwg9d .

يذكر أن جمعية أجياد للدعوة والإرشاد جمعية متخصصة في توعية الحجاج والمعتمرين وسكان منطقة الحرم المكي, من خلال تنفيذ عدد من البرامج العلمية والمحاضرات الإيمانية والمبادرات التطوعية

// انتهى //

13:24ت م

0059



مكة المكرمة 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة سلسلة من الكلمات الدعوية عن بُعد عبر البث المباشر من خلال التطبيقات الالكترونية, حيث يشارك في تقديمها نخبة من الدعاة الرسميين بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة.وتأتي الكلمات الدعوية التي انطلقت يوم 15 شوال الجاري بإشراف مركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة, وتضم مواضيع عدة في العقيدة والصلاة والأمن وحفظ الوقت.وتهدف إلى استغلال أوقات المجتمع بما يعود عليهم بالنفع والفائدة خلال بقائهم في المنازل تطبيقاً لقرار منع التجمع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأوضحت الجمعية أن من أراد مشاهدة الدروس والمحاضرات يمكنه ذلك من خلال الدخول على قناة الجمعية على موقع اليوتيوب عبر الرابط: https://cutt.us/vwg9d .يذكر أن جمعية أجياد للدعوة والإرشاد جمعية متخصصة في توعية الحجاج والمعتمرين وسكان منطقة الحرم المكي, من خلال تنفيذ عدد من البرامج العلمية والمحاضرات الإيمانية والمبادرات التطوعية// انتهى //13:24ت م0059

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جمعية أجياد بمكة تنظم سلسلة من الكلمات الدعوية عبر التطبيقات الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.