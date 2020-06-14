السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تشارك في الدورة الـ 40 للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي



جدة 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

شاركت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في الدورة الأربعين للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، التي انعقدت عبر تقنية الفيديو يوم 11 يونيو 2020 في ظل جائحة

واستعرض الاجتماع التقدم الحاصل في تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي بعد خمس سنوات من التوقيع عليه, إلى جانب النظر في المحاور الأربعة للاتفاق المتضمنة المسائل المؤسساتية والسياسية، والدفاع والأمن، والتنمية والمصالحة، والعدالة والشؤون الإنسانية.

وخلال الاجتماع جددت منظمة التعاون الإسلامي، بصفتها أحد الضامنين لاتفاق السلام والمصالحة وعضوا في لجنة متابعة الاتفاق، التأكيد على دعمها لجمهورية مالي, وعلى أهمية التنفيذ الكامل للاتفاق كإحدى أولويات المجتمع الدولي في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها منطقة الساحل الأفريقي بسبب الهجمات الإرهابية.

// انتهى //

13:23ت م

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جدة 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسشاركت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في الدورة الأربعين للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، التي انعقدت عبر تقنية الفيديو يوم 11 يونيو 2020 في ظل جائحة كورونا المستجد. ومثل الأمانة العامة في هذا الاجتماع مدير الشؤون الأفريقية.واستعرض الاجتماع التقدم الحاصل في تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي بعد خمس سنوات من التوقيع عليه, إلى جانب النظر في المحاور الأربعة للاتفاق المتضمنة المسائل المؤسساتية والسياسية، والدفاع والأمن، والتنمية والمصالحة، والعدالة والشؤون الإنسانية.وخلال الاجتماع جددت منظمة التعاون الإسلامي، بصفتها أحد الضامنين لاتفاق السلام والمصالحة وعضوا في لجنة متابعة الاتفاق، التأكيد على دعمها لجمهورية مالي, وعلى أهمية التنفيذ الكامل للاتفاق كإحدى أولويات المجتمع الدولي في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها منطقة الساحل الأفريقي بسبب الهجمات الإرهابية.// انتهى //13:23ت م0058

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