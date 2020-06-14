

المدينة المنورة 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

يشارك 95 متطوعاً من الشبان والشابات في أعمال هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة لتنفيذ أعمال الفرز، والكشف المبدئي، على قاصدي المسجد النبوي, وتوعيتهم بأهمية التقيّد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة

وتساهم الفرق الإسعافية التطوعية في أعمال التوعية والإرشاد بالتنسيق مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال نقاط الفرز البصري في كافة أبواب المسجد النبوي " للرجال والنساء" لتطبيق الفحص المبكّر على المصلين حول عوامل الخطورة, لمنع انتقال العدوى, وتحويل الحالات المشتبه بها إلى المنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة, حسب المتبّع في التعامل مع حالات

وتشمل أعمال الفرق التطوعية بهيئة الهلال الأحمر السعودي أعمال الفرز البصري والتوعية بالإجراءات الاحترازية في المساجد الكبرى بالمدينة المنورة, بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة .

// انتهى //

13:22ت م

0057



المدينة المنورة 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسيشارك 95 متطوعاً من الشبان والشابات في أعمال هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة لتنفيذ أعمال الفرز، والكشف المبدئي، على قاصدي المسجد النبوي, وتوعيتهم بأهمية التقيّد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا وتساهم الفرق الإسعافية التطوعية في أعمال التوعية والإرشاد بالتنسيق مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال نقاط الفرز البصري في كافة أبواب المسجد النبوي " للرجال والنساء" لتطبيق الفحص المبكّر على المصلين حول عوامل الخطورة, لمنع انتقال العدوى, وتحويل الحالات المشتبه بها إلى المنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة, حسب المتبّع في التعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد ّ covid-19 .وتشمل أعمال الفرق التطوعية بهيئة الهلال الأحمر السعودي أعمال الفرز البصري والتوعية بالإجراءات الاحترازية في المساجد الكبرى بالمدينة المنورة, بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة .// انتهى //13:22ت م0057

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 95 متطوعاً يساندون أعمال "الهلال الأحمر" في توعية قاصدي المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.