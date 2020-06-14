السعودية اليوم / ماليزيا تسجل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا



كوالالمبور 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

أعلنت ماليزيا اليوم عن تسجيل ثماني إصابات مؤكدة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها إلى وجود حالة وفاة واحدة جديدة ليبلغ مجموع الوفيات جراء الفيروس 121.

// انتهى //

13:13ت م

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كوالالمبور 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسأعلنت ماليزيا اليوم عن تسجيل ثماني إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي إلى 8453 إصابة.وأشارت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها إلى وجود حالة وفاة واحدة جديدة ليبلغ مجموع الوفيات جراء الفيروس 121.// انتهى //13:13ت م0054

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