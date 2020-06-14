

ظهران الجنوب 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

أزالت بلدية مركز الفرشة بسراة عبيدة التابعة لأمانة منطقة عسير تعديات على أراضيَ حكوميةً تجاوزت مساحتها أكثر من 75الف متر مربع.

وأوضحت البلدية أن التعديات تمثلت في مسوحات وبناء أحواش وغرف، حيث أزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمركز، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

// انتهى //

12:55ت م

0049





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية الفرشة تزيل تعديات على أراضي حكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.