السعودية اليوم / سلطنة عمان تسجل 1404 إصابات جديدة بفيروس كورونا



مسقط 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 1404 إصابات جديدة بمرض فيروس

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أنه تماثل 8454 حالة للشفاء.

// انتهى //

12:42ت م

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مسقط 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 1404 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 23481 و104 وفيات.وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أنه تماثل 8454 حالة للشفاء.// انتهى //12:42ت م0047

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