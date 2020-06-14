السعودية اليوم / جامعة الباحة : أكثر من 21 ألف مستخدم عبر برنامج "رافد" للفصل الصيفي



الباحة 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

أوضحت جامعة الباحة أن عدد المستخدمين الذين سجلوا خلال الأسبوع الماضي للفصل الدراسي الصيفي عبر دخولهم برنامج "رافد" التعليم ـ عن بعد ـ بلغ 21149 ألف مستفيد، حيث جرى رصد أكثر من 2913 ألف واجب إلكتروني، بينما بلغ عدد الجلسات التي جرى إنشاؤها 1168 جلسة, كما بلغت نسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 35041, وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 4119:47:11 ساعة.

وأكدت جامعة الباحة أنه بتوجيه ومتابعة من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج "رافد" لجميع مقررات الجامعة، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات, حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 81 بلاغاً, إضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد أدلة إرشادية مصورة تشرح جميع خصائص النظام الأساسية بشكل ميسر، وفتح قاعات افتراضية وَفْق أوقات المحاضرات التقليدية المعتمدة في الجدول الدراسي الصيفي لجميع مقررات الجامعة.

وتأتي الخطة بعد تعليق الدراسة المؤقت، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فيروس

// انتهى //

12:39ت م

0046



الباحة 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسأوضحت جامعة الباحة أن عدد المستخدمين الذين سجلوا خلال الأسبوع الماضي للفصل الدراسي الصيفي عبر دخولهم برنامج "رافد" التعليم ـ عن بعد ـ بلغ 21149 ألف مستفيد، حيث جرى رصد أكثر من 2913 ألف واجب إلكتروني، بينما بلغ عدد الجلسات التي جرى إنشاؤها 1168 جلسة, كما بلغت نسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 35041, وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 4119:47:11 ساعة.وأكدت جامعة الباحة أنه بتوجيه ومتابعة من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج "رافد" لجميع مقررات الجامعة، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات, حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 81 بلاغاً, إضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد أدلة إرشادية مصورة تشرح جميع خصائص النظام الأساسية بشكل ميسر، وفتح قاعات افتراضية وَفْق أوقات المحاضرات التقليدية المعتمدة في الجدول الدراسي الصيفي لجميع مقررات الجامعة.وتأتي الخطة بعد تعليق الدراسة المؤقت، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا // انتهى //12:39ت م0046

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