طبيب جلدية لـ”المواطن”: لا علاقة بين الكريمات الواقية من الشمس والسرطان

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طبيب جلدية لـ”متابعات الخليج 365”: لا علاقة بين الكريمات الواقية من الشمس والسرطان
٣ نصائح مهمة قبل استخدامها
متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة
نفى استشاري الجلدية الدكتور محمد عبدالمعز، وجود أي علاقة بين الكريمات الواقية من أشعة الشمس والإصابة بمرض السرطان ، موضحاً أنه لا يوجد أي دليل أو دراسات حتى الآن على أن الكريمات الواقية من أشعة الشمس لها علاقة بالإصابة بمرض السرطان حيث إنها تعمل على منع تأثير الأشعة الضارة التي قد تزيد من نسبة الإصابة بالسرطان.
وتابع في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، أن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة دون استخدام منتجات للوقاية منها يسبب عددًا من المشكلات الصحية للعين، وجهاز المناعة في الجسم، بالإضافة إلى الجلد، مثل: الطفح الجلدي، وغيره، لذا ينصح بهذه الكريمات الواقية.
ودعا إلى اتباع بعض النصائح قبل استخدام المنتجات الواقية من أشعة الشمس وهي:
⁃ اختيار المنتج المحتوي على عامل الحماية من الشمس، ومقاوم للماء، ويكون ذا تغطية واسعة، مما يعني أنه يحمي من أشعة الشمس فوق البنفسجية بنوعيها.
⁃ التأكد من تاريخ صلاحية المنتج.
⁃ تجنب تخزين واقيات الشمس في الأماكن الحارة.
وأكد أنه لا يجب استخدام الكريمات الواقية من أشعة الشمس كل يوم، إذ إن هذه المنتجات تعد حماية إضافية للجلد وليست بديلًا للملابس والظل.
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