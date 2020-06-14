محلل روسي: نهاية النفط الصخري حتمية 

2020-06-14

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال محلل سوق الطاقة ريك رول، إن عودة الطفرة للنفط الصخري الأمريكي أمر مستبعد للغاية؛ حيث إن معظم الشركات العاملة في هذه الصناعة ستواجه حالات إفلاس بسبب ارتفاع تكاليف رأس المال، مضيفًا أن نهايته حتمية.

ويعتقد المحلل والرئيس التنفيذي لشركة Sprott US Holdings أنه على الرغم من أن أسعار النفط الخام قد انتعشت بالفعل من أدنى مستوياتها في أبريل واستعدادها للارتفاع مستقبلًا، إلا أن الارتفاع لن يتغير كثيرًا بالنسبة للشركات الأمريكية المضطربة.

وقال: نهاية صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة لا مفر منها، هناك بعض المنتجين ذوي الكفاءة العالية وسيبلون بلاءً حسناً، لكني أظن أننا سنرى الكثير من حالات الإفلاس في المجال.

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وتابع: بعد التمتع بتكاليف رأسمالية منخفضة تاريخيًا لمدة 10 سنوات، من المتوقع أن تواجه صناعة النفط والغاز الأمريكية تكاليف أعلى، مما سيؤثر في النهاية على شركات النفط الصخري، ووفقًا للقاعدة، لن يستمر المنافسون الأضعف والأقل كفاءة خلال الـ 18 أو الـ 24 شهرًا القادمة وسط الاضطرابات الطويلة في السوق.

وقال المحلل: باختصار فإن عودة الطفرة للنفط الصخري التي رأيناها قبل عامين أو ثلاثة أعوام من غير المرجح إلى حد كبير أن تحدث مرة أخرى.

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