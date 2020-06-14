مرضى السكري أكثر عرضة للكسور بـ 4 أضعاف .. متخصص يعلّق

2020-06-14

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص المصابين بالسكري يزيد احتمال إصابتهم بكسور في عظام الورك أو أحد أطرافهم أربعة أضعاف.

ووجد الخبراء أن مرضى السكري من النوع 1 هم الأكثر عرضة للإصابة بالكسور، ولكن مرضى النوع 2 لا يزالون أكثر عرضة للتعرض للكسور من غير المصابين بالسكري.

علاوة على ذلك، خلص الباحثون إلى أن الخطر لدى المرضى المصابين بداء السكري من النوع 2 يزداد مع استخدام الأنسولين ومدة حالتهم، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت عالمة العظام تاتيان فيلاكا من جامعة شيفيلد البريطانية “يمكن أن يتسبب مرض السكري في عدد من المضاعفات المعروفة، بما في ذلك مشاكل في الكلى وفقدان البصر ومشاكل في القدمين وتلف الأعصاب”.

وأضافت “نحن بحاجة إلى رفع مستوى الوعي حول المخاطر الكبيرة التي يواجهها مرضى السكري لمساعدتهم على منع الكسور على سبيل المثال، منع السقوط يمكن أن يقلل من خطر الكسور”.

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وحول هذه الدراسة يقول استشاري الباطنة والسكري الدكتور نبيل أرشد لـ”متابعات الخليج 365”، المضاعفات التي قد يعانيها مرضى السكري هي التأثير على الكلى والقلب وشبكية العين والأقدام ، ولكن لا توجد دراسات عديدة تؤكد التأثير على العظام.

ولفت إلى أن التأثير قد يحدث في العظام إذا كان الفرد يشكو من داء السكري وهشاشة العظام فهذا الأمر ربما يجعل مريض السكري يتعرض لمخاطر الكسور وخصوصاً إذا كان كبيراً في السن.

وشدد على مرضى السكري بضرورة الالتزام بالحرص على احتياجات الجسم من الكالسيوم وفيتامين دال إذ إن ذلك يجنبهم الكثير من المضاعفات، مع ضرورة اتباع الحمية وممارسة الرياضة.

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