استشارية أسنان لـ”المواطن”: هذه أسباب مص الطفل لأصبع الإبهام

2020-06-14

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

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أوضحت استشارية الأسنان الدكتورة رحمة عامر، أن الأطفال يتوقفون عن مص الإبهام عندما تبدأ الأسنان الدائمة بالظهور، وإذا استمرت هذه العادة عند ظهور الأسنان الدائمة فيجب استشارة طبيب الأسنان ، مبينة إن مص الإبهام هو رد فعل طبيعي لدى الطفل، فحركة مص الإبهام أو غيره من الأشياء التي قد تقع بين يدي الطفل يمكن أن يشعره بالسعادة والأمان، كما أنها تعد إحدى الطرق التي تساعده على استكشاف ما يحيط به، كما أنها تساعد على تهدئته ومساعدته على النوم.

وحول أثر مص الإبهام أو اللهاية على الأسنان قالت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، عند مص الإبهام بعد ظهور الأسنان الدائمة يمكن أن يؤثر ذلك على النمو السليم للفم واصطفاف الأسنان، كما أن ذلك قد يؤثر في شكل سقف الفم (الحنك العلوي)، كما أن اللهاية أو مصاصة الأطفال لهما نفس تأثير مص الإبهام على الأسنان، ولكن التخلص منها كعادة أسهل من مص الإبهام ، ويختلف تأثير هذه العادة على أسنان الطفل حسب قوة المص التي يستخدمها الطفل، فعند وضعه لإبهامه أو اللهاية داخل الفم دون مصها فإنه أقل عرضة لمشاكل الفم والأسنان بعكس أولئك الذين يقومون بمصها بشدة، وكلما زادت شدة ومدة المص يزداد الضرر.

وعن كيفية مساعدة الطفل على التوقف عن هذه العادة اختتمت قائلة، يجب على الوالدين الثناء على الطفل ومديحه عند توقفه عن القيام بهذه العادة ، كما يجب التعرف على ما يقلق راحة الطفل أو يخيفه والتركيز على إبعاده عنه والتخلص منه، فغالبًا ما يلجأ الطفل لمص الإبهام عند شعوره بالقلق أو الخوف ، ويمكن استشارة طبيب الأسنان لشرح مضار هذه العادة وفوائد التوقف عنها لتشجيعه على تركها.

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