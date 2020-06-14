اقتصادي / ارتفاع التضخم في غانا بنسبة 0.7% بسبب فيروس كورونا



أكرا 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

ارتفعت نسبة التضخم في غانا خلال الفترة ما بين شهري أبريل ومايو بـ 0.7%، وذلك بسبب فيروس

وبحسب أرقام رسمية معلنة من طرف الحكومة الغانية، فإن نسبة التضخم انتقلت من 10.6% مسجلة شهر أبريل 2020، إلى 11.3% سجلت خلال شهر مايو الماضي. وتعد غانا رابع دولة أفريقية، أكثر تضررًا من فيروس كورونا بعد جنوب أفريقيا، ومصر، ونيجيريا، وقد بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة فيها إلى غاية الجمعة 10900 إصابة.

وخففت السلطات الغانية مطلع شهر يونيو الجاري تدابيرها الاحترازية ضد الفيروس المستجد.

// انتهى //

03:00ت م

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أكرا 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واسارتفعت نسبة التضخم في غانا خلال الفترة ما بين شهري أبريل ومايو بـ 0.7%، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي أثر على المؤشر العام للأسعار، والسلع والخدمات في البلاد.وبحسب أرقام رسمية معلنة من طرف الحكومة الغانية، فإن نسبة التضخم انتقلت من 10.6% مسجلة شهر أبريل 2020، إلى 11.3% سجلت خلال شهر مايو الماضي. وتعد غانا رابع دولة أفريقية، أكثر تضررًا من فيروس كورونا بعد جنوب أفريقيا، ومصر، ونيجيريا، وقد بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة فيها إلى غاية الجمعة 10900 إصابة.وخففت السلطات الغانية مطلع شهر يونيو الجاري تدابيرها الاحترازية ضد الفيروس المستجد.// انتهى //03:00ت م0151

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