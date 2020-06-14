سياسي / لجنة اتفاقية السلام والمصالحة تعقد دورتها في باماكو



باماكو 21 شوال 1441 هـ الموافق 13 يونيو 2020 م واس

عقدت لجنة اتفاقية السلام والمصالحة في مالي دورتها الأربعين بالعاصمة المالية باماكو، برئاسة الجزائر، وبمشاركة رئيس الوزراء المالي بوبو سيسي، وممثلي الوساطة الدولية والحركات الموقعة على اتفاقية السلام والمصالحة.

ورحب رئيس الوزراء المالي بالتزام الوساطة الدولية تجاه الأطراف المالية في هذه العملية، مؤكدًا التزام الحكومة بعدم ادخار أي جهد لضمان التنفيذ الجاد للاتفاقية.

وأكد الموقعون على اتفاقية السلام والمصالحة التزامهم ببذل كل جهد ممكن لإدامة الإنجازات والإسراع في تنفيذ الاتفاقية بجميع أبعادها.

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