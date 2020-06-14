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صور.. أمطار متوسطة على رجال ألمع تلطف الأجواء
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - رجال ألمع
شهدت محافظة رجال ألمع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت معظم أرجاء المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب، جعلها الله سقيا رحمة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
وساهمت الأمطار التي هطلت على المحافظة في تلطيف الأجواء وانخفاض درجة الحرارة.
وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير بالمواطنين والمقيمين ضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية.
وأشارت المديرية إلى أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، علمًا بأن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما يعنى بتنفيذ تدابير الدفاع المدني، “راجين للجميع السلامة الدائمة”.
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