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الخطوط السعودية: عودة الرحلات الدولية ستكون تدريجية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت شركة الخطوط السعودية، أن عودة الرحلات الدولية ستكون بشكل تدريجي، مؤكدةً أن ذلك سيتم الإعلان عنه عبر قنواتها الرسمية.
وقالت الشركة، في ردها على طلب من أحد الأشخاص ناشد فيه إعادة الرحلات الدولية حتى يتسنى له رؤية زوجته التي تتواجد بالكويت: إنه سيتم الإعلان عن تشغيل الرحلات الدولية في موقعها الرسمي وقنواتها الرسمية بالتواصل الاجتماعي.
وأعلنت الخطوط الجوية السعودية، في وقت سابق، جدول رحلاتها الداخلية، موضحة بتغريدة على حسابها في “تويتر” أن تشغيل الرحلات بين جدة وحائل سيبدأ انطلاقًا من يوم الاثنين 15 يونيو 2020.
وأضافت هيئة الطيران المدني السعودية 5 مطارات للعمليات التشغيلية المرتبطة بخطة استئناف الرحلات الجوية داخل السعودية. والمطارات الخمسة هي: “بيشة والطائف وينبع وحفر الباطن وشرورة”.
وكانت الهيئة قد استأنفت الرحلات الجوية الداخلية منذ الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية، بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية، بشأن عودة بعض الأنشطة الحيوية للعمل وفق الضوابط والتدابير الاحترازية الصحية المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت حينها الهيئة العامة للطيران المدني استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، وذلك لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية، مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة، بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما ستعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلي.
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