سقوط صاروخ كاتيوشا على معسكر التاجي في العراق

2020-06-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشفت وسائل إعلام عربية، مساء أمس السبت، عن سقوط صاروخ كاتيوشا على معسكر التاجي الذي تتواجد به قوات أمريكية في العراق.

وتحدثت وسائل إعلام عراقية عن دوي انفجار وقع قرب معسكر التاجي شمالي بغداد، جراء سقوط صاروخ كاتيوشا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى مساء السبت.

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يذكر أن معسكر التاجي يتعرض بين الحين والآخر، لهجمات صاروخية تتبناها ميليشيات موالية لإيران، بهدف إشعال التوتر بين الحكومة العراقية والقوات الأمريكية، خاصة مع تواصل الحوار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن والذي يحدد مستقبل القوات الأمريكية في بغداد.

وتعرض معسكر التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد، في 14 مارس الماضي، لهجوم بصواريخ كاتيوشا، أدى لمقتل جنديين أمريكيين وبريطاني، بحسب وسائل إعلام محلية.

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