، الأسبوع في 10 صور: جنازة مهيبة لـ"فلويد".. وسقوط رموز العبودية ،

- 1/23
- 2/23
- 3/23
- 4/23
- 5/23
- 6/23
- 7/23
- 8/23
- 9/23
- 10/23
- 11/23
- 12/23
- 13/23
- 14/23
- 15/23
- 16/23
- 17/23
- 18/23
- 19/23
- 20/23
- 21/23
- 22/23
- 23/23
محمد بن مسعود - الدمام - في هذا التقرير المصور نأخذكم في جولة حول العالم. فقد وُوري جثمان جورج فلويد، مفجِّر الغضب في أمريكا وبلدان أخرى، الثرى في جنازة مهيبة.. فيما تواصلت أعمال الشغب والاحتجاجات طوال الأسبوع الماضي، وشملت إسقاط تماثيل ورموز للعبودية والحِقَب الاستعمارية الغابرة.
ونترككم مع الصور.
1- موكب مهيب وعربة تجرها الخيول، تحمل نعش جورج فلويد، مفجِّر الغضب في أمريكا.
2- المشيعون يحملون نعش "فلويد" داخل الكنيسة قبل أن يُوارَى الثرى.
3- المتظاهرون الغاضبون في مدينة بريستول البريطانية يلقون بالتمثال البرونزي لتاجر الرقيق إدوارد كولستون في النهر.
4- تمثال مكتشف الأمريكتين كريستوفر كولومبوس مقطوع الرأس في حديقة بوسطن في الولايات المتحدة.
5- بروكسل - بلجيكا: تشويه تمثال الملك ليوبولد الثاني بسبب ماضيه الاستعماري المشين في الكونغو.
6- منظر جوي لطريق متعرج في منطقة جبلية في إحدى المقاطعات الصينية.
7- غزال يحاول الفرار من النيران المستعرة التي أحدثتها حرائق الغابات في كاليفورنيا.
8- الأسوأ منذ 30 عامًا: أسراب من الجراد تمتلئ بها سماء الهند.
9- الأمطار الغزيرة تتسبب في فيضان كبير في مقاطعة يانغشو الصينية.
10- غوريلا تستعد لإجراء أشعة مقطعية لفحص نمو أنفها غير الطبيعي في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.
الأسبوع في 10 صور: جنازة مهيبة لـ"فلويد".. وسقوط رموز العبوديةياسر نجدي الخليج 365 2020-06-14
في هذا التقرير المصور نأخذكم في جولة حول العالم. فقد وُوري جثمان جورج فلويد، مفجِّر الغضب في أمريكا وبلدان أخرى، الثرى في جنازة مهيبة.. فيما تواصلت أعمال الشغب والاحتجاجات طوال الأسبوع الماضي، وشملت إسقاط تماثيل ورموز للعبودية والحِقَب الاستعمارية الغابرة.
ونترككم مع الصور.
1- موكب مهيب وعربة تجرها الخيول، تحمل نعش جورج فلويد، مفجِّر الغضب في أمريكا.
2- المشيعون يحملون نعش "فلويد" داخل الكنيسة قبل أن يُوارَى الثرى.
3- المتظاهرون الغاضبون في مدينة بريستول البريطانية يلقون بالتمثال البرونزي لتاجر الرقيق إدوارد كولستون في النهر.
4- تمثال مكتشف الأمريكتين كريستوفر كولومبوس مقطوع الرأس في حديقة بوسطن في الولايات المتحدة.
5- بروكسل - بلجيكا: تشويه تمثال الملك ليوبولد الثاني بسبب ماضيه الاستعماري المشين في الكونغو.
6- منظر جوي لطريق متعرج في منطقة جبلية في إحدى المقاطعات الصينية.
7- غزال يحاول الفرار من النيران المستعرة التي أحدثتها حرائق الغابات في كاليفورنيا.
8- الأسوأ منذ 30 عامًا: أسراب من الجراد تمتلئ بها سماء الهند.
9- الأمطار الغزيرة تتسبب في فيضان كبير في مقاطعة يانغشو الصينية.
10- غوريلا تستعد لإجراء أشعة مقطعية لفحص نمو أنفها غير الطبيعي في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.
14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
01:33 AM
في هذا التقرير المصور نأخذكم في جولة حول العالم. فقد وُوري جثمان جورج فلويد، مفجِّر الغضب في أمريكا وبلدان أخرى، الثرى في جنازة مهيبة.. فيما تواصلت أعمال الشغب والاحتجاجات طوال الأسبوع الماضي، وشملت إسقاط تماثيل ورموز للعبودية والحِقَب الاستعمارية الغابرة.
ونترككم مع الصور.
1- موكب مهيب وعربة تجرها الخيول، تحمل نعش جورج فلويد، مفجِّر الغضب في أمريكا.
2- المشيعون يحملون نعش "فلويد" داخل الكنيسة قبل أن يُوارَى الثرى.
3- المتظاهرون الغاضبون في مدينة بريستول البريطانية يلقون بالتمثال البرونزي لتاجر الرقيق إدوارد كولستون في النهر.
4- تمثال مكتشف الأمريكتين كريستوفر كولومبوس مقطوع الرأس في حديقة بوسطن في الولايات المتحدة.
5- بروكسل - بلجيكا: تشويه تمثال الملك ليوبولد الثاني بسبب ماضيه الاستعماري المشين في الكونغو.
6- منظر جوي لطريق متعرج في منطقة جبلية في إحدى المقاطعات الصينية.
7- غزال يحاول الفرار من النيران المستعرة التي أحدثتها حرائق الغابات في كاليفورنيا.
8- الأسوأ منذ 30 عامًا: أسراب من الجراد تمتلئ بها سماء الهند.
9- الأمطار الغزيرة تتسبب في فيضان كبير في مقاطعة يانغشو الصينية.
10- غوريلا تستعد لإجراء أشعة مقطعية لفحص نمو أنفها غير الطبيعي في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.
، الأسبوع في 10 صور: جنازة مهيبة لـ"فلويد".. وسقوط رموز العبودية ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع في 10 صور: جنازة مهيبة لـ"فلويد".. وسقوط رموز العبودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.