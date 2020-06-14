شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 8 مقيمين سرقوا 12 حاوية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على تشكيل عصابي من «8» مقيمين من الجنسية الباكستانية، تورطوا في سرقة «12» حاوية مشتملة على مواد وتجهيزات كهربائية من أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض، بما قيمته خمسة ملايين ريال‏، ونقلهم للمسروقات إلى مكان آخر وبيعها.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، العقيد شاكر التويجري، أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم للنيابة العامة.