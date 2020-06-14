شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 96 منشأة مخالفة بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة 1998 جولة على الأسواق والمحلات والمراكز التجارية تم خلالها إشعار 637 منشأة بينها 48 منشأة مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية، وإغلاق 96 منشأة مخالفة وسحب 350 عينة غذائية للتأكد من سلامة الأغذية للاستهلاك الآدمي، كما نفذت البلديات 361 جولة للنظافة والإصحاح البيئي تم خلالها تعقيم وتطهير 54 موقعاً و7500 آلية ومعدة وجرى استخدام 10.803 لترات من المطهرات والمعقمات في عمليات الإصحاح البيئي إلى جانب رفع 9963 طناً من المخلفات المنزلية وإزالة 27.896 متراً مكعباً من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم، ويأتي ذلك في إطار جهودها وجولاتها الميدانية لمكافحة فيروس كورونا منذ بداية ظهوره في المملكة في مختلف المجالات البلدية، عبر الجولات الرقابية على المنشآت والمراكز التجارية وتنفيذ جولات للنظافة والإصحاح البيئي وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير في مختلف أحياء المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 96 منشأة مخالفة بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.