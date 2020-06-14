شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه نجران والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، صباح أمس، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من محافظة «صعدة» باتجاه مدينة «نجران» في محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء، ونتج عن ذلك إصابة بعض المدنيين بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا الصاروخ الباليستي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار باستهدافات متعمدة وممنهجة، وبلغ مجموع الصواريخ الباليستية التي تم إطلاقها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة التي تم اعتراضها «ولله الحمد»، 312 صاروخًا باليستيًا.

وأوضح أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات؛ لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية والهمجية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

من جانبه، صرّح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالله آل فارع، بأن رجال الدفاع المدني باشروا أمس بلاغًا عن سقوط شظايا وبقايا اعتراض الصاروخ الباليستي، ونتج عنها إصابات طفيفة بعدد من المدنيين، وباشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.