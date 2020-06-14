شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ألف استعلام إلكتروني بـ «معين» والان نبدء بالتفاصيل
يذكر أن منصة معين الإلكترونية تحتوي العديد من الخدمات القضائية بشكل إلكتروني متكامل، وفق بيئة تقنية تهدف إلى تيسير إجراءات العمل القضائي في إطار تقني رقمي متطور يتواكب مع المعطيات المعاصرة، تحقيقا لخدمة كافة المستفيدين من خدمات ديوان المظالم.
ويأتي ذلك وفق ما أعده ديوان المظالم من خطة منهجية شاملة توافقا مع الإجراءات الاحترازية المعمول بها الآن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
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