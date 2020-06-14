شكرا لقرائتكم خبر عن 29 ألف دارس بـ «صيفي» جامعة الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة د. فهد الأحمري أنه في ضوء مقاييس نظام إدارة التعلم والفصول الافتراضية خلال الأسبوع الثاني من الفصل الصيفي 1441هـ «15 - 19 شوال» بلغ عدد المستخدمين 99401، كما بلغ عدد التقييمات 74113، وعدد لوحات النقاش 16605 فيما بلغ عدد الملفات التي تم استعراضها 3320 وعدد جلسات الفصول الافتراضية 3181 وعدد الحاضرين في جلسات الفصول الافتراضية 82138.
وفي مجال الدعم الفني، أوضح الأحمري أن بلاغات الدعم بلغت 253 بمختلف وسائل الدعم، وفي مجال التدريب نفذت العمادة خلال الأسبوع الثاني دورة مهارات بناء المحتوى الإلكتروني في البلاك بورد لأعضاء هيئة التدريس حضرها 582 عضو هيئة تدريس من الرجال والنساء، كما تم إعداد وتنفيذ 3 أدلة إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية.
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