شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات مركز الملك سلمان تخفف آلام اليمنيين في حجة والخوخة والان نبدء بالتفاصيل

واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال شهر مايو 2020م، في قسم الرعاية التكاملية 7,915 مستفيداً، وعيادة الجراحة والتضميد 948 فرداً، وعيادة الولادة 45 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 1,309 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 626 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 5 حالات ، كما أجري الفحص المخبري لـ 8,301 مريض، وصرفت الأدوية لـ 11,723 فردًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 3,679 شخصًا، وعيادة نقل الدم 47 مريضًا، وعيادة التنويم 32 مستفيدا.

ومن جهة أخرى واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال شهر مايو 2020، في قسم الطوارئ 1,717 مستفيداً، وقسم الباطنية 908 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 620 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 812 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1,974 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 262 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 31 مستفيدا، فيما نفذ 24 نشاطا للتخلص من النفايات، كما راجع قسم المختبر والأشعة 1,805 أشخاص، وصرفت الأدوية لـ 4,303 أفراد، وراجع قسم نقل الدم 20 مستفيدا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 1,816 فردًا.