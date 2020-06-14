شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الوعي في «قريبا نجتمع» والان نبدء بالتفاصيل

دشن مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية بمنطقة المدينة المنورة فالح العنزي في أحد المراكز التجارية حملة «قريبا نجتمع» التي أطلقها فرع الوزارة ممثلا في جمعية طيبة النسائية، بهدف رفع مستوى الوعي لدى شرائح المجتمع والإسهام في السلامة الصحية للمواطن والمقيم بأهمية التباعد الاجتماعي والتعريف بالوقاية الصحية والطرق الاحترازية الصحيحة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة م. عبدالله الصاعدي أنه بتلك الخطوات تسعى جاهدة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الحملة مشكورة؛ للحفاظ على سلامة المجتمع من هذا الوباء، حيث تنطلق هذه المبادرة لتقوم بالإرشادات التوعوية داخل المساجد والمولات والأماكن المزدحمة تجنبا لأي إصابة، سائلا الله أن يجزي الجميع كل خير وأن يوفقنا جميعا لخدمة الوطن والمواطن.

وأضاف إن الجهات المشاركة في الحملة تكثف جهودها المشتركة لإنجاح هذه الحملة التوعوية من خلال الأدوار المنوطة بكل جهة باستهداف أماكن التجمعات والتعريف بطرق الحماية.