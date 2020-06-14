شكرا لقرائتكم خبر عن 100 تغريدة توعوية بالجائحة لغير الناطقين بالعربية والان نبدء بالتفاصيل
ونشرت الوزارة أكثر من 100 تغريدة توعوية وإرشادية وإخبارية؛ للوقاية من فيروس كورونا، والجهود التي بذلتها المملكة في سبيل المحافظة على سلامة مرتادي بيوت الله، بالتنسيق مع الجهات المختصة قبل وبعد غلق المساجد وإعادة فتحها.
وكانت الوزارة وبتوجيهات من الوزير د. عبداللطيف آل الشيخ قد أطلقت قبل عام حسابها باللغة الإنجليزية ليكون نافذة لأخبار الوزارة وأنشطتها وفعالياتها في فروعها داخليا وخارجيا كافة.
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