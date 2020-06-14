شكرا لقرائتكم خبر عن 100 تغريدة توعوية بالجائحة لغير الناطقين بالعربية والان نبدء بالتفاصيل

واكب حساب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد باللغة الإنجليزية بمنصة «تويتر» القرارات والتعليمات والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة منذ تفشي وباء كورونا في أنحاء العالم، وخصوصا ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لحماية المواطنين والمقيمين ومرتادي بيوت الله، في إطار رسالتها الإعلامية التوعوية لغير الناطقين بالعربية.

ونشرت الوزارة أكثر من 100 تغريدة توعوية وإرشادية وإخبارية؛ للوقاية من فيروس كورونا، والجهود التي بذلتها المملكة في سبيل المحافظة على سلامة مرتادي بيوت الله، بالتنسيق مع الجهات المختصة قبل وبعد غلق المساجد وإعادة فتحها.

وكانت الوزارة وبتوجيهات من الوزير د. عبداللطيف آل الشيخ قد أطلقت قبل عام حسابها باللغة الإنجليزية ليكون نافذة لأخبار الوزارة وأنشطتها وفعالياتها في فروعها داخليا وخارجيا كافة.