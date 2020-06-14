شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المتعافين من كورونا إلى 82 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة أمس «السبت» عن تسجيل 3366 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»، ليصل المجموع إلى 123 ألفا و308 حالات، فيما تم تسجيل 1519 حالة تعاف ليصل المجموع إلى 82 ألفا و548 نحو «67 % من إجمالي الإصابات المسجلة».

وتم تسجيل 39 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 932 حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة 39 ألفا و828 حالة منها 1843 حالة حرجة.

تضمنت المدن التي توزعت عليها الإصابات الرياض 1089، جدة 527، مكة 310، الدمام 227، المدينة 191، الخبر 163، القطيف 114، الهفوف 91، الطائف 57، صفوى 48، الجبيل47، حفر الباطن 35، المزاحمية 34، بريدة 33، الخرج 27، ينبع 23، رأس تنورة 19، الدرعية 19، خميس مشيط 17، الظهران 16، نجران 16، بيشة 14، ضرماء 13، العيون 12، ثريبان 10، الخرمة 10، بقيق 10، أبها 9، مليجة 9، بيش 9، قرية العليا 8، حوطة بني تميم 8، المبرز7، البكيرية 6، الرس 6، النعيرية 6، جازان 6، مهد الذهب 5 ، أحد رفيدة 5، وادي الدواسر 5، النماص 8، حائل 4، رابغ 4، الزلفي 4، حريملاء 4، البدائع 3، تنومة 3، عريعرة 3، المجمعة 3، ثادق 3، فيما سجلت حالتان في كل من الباحة والمخواة وقلوة ووادي الفرع والحناكية والنبهانية والقوارة وعيون الجواء وقيباء والقنفذة وظلم وقيا والحركة وبللسمر وظهران الجنوب وسبت العلاية والدرب والدائر وفرسان والليث وخليص وليلى والدلم والرين، وسجلت حالة واحدة في كل من المندق وبلجرشي والعيص والمذنب ورياض الخبراء وعنيزة والقوز ورنية والمضة ومحايل عسير وسراة عبيدة وتثليث والخفجي وسيهات والسحن وبقعاء وصبيا والكامل والدوادمي والحريق والسليل وتمير.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.