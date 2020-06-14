شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عيادات فحص لـ «كوفيد - 19» بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

دشّنت صحة مكة المكرمة عيادات «تطمن» المخصصة لإجراء فحوصات الطبية لحالات كورونا المستجد كوفيد - 19، وذلك بتوجيه من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير. وأوضحت صحة مكة المكرمة أنه تم افتتاح العيادات لاستقبال الحالات في المراكز الصحية المخصصة لعمل فحوصات covid-19. وتهدف عيادات «تطمن» إلى تقديم الرعاية الطبية بشكل مبكر للمرضى والإسهام في تقليل الإحالات للمستشفيات الرئيسة بشكل كبير، حيث بلغ عددها في مكة المكرمة 7 عيادات في المراكز الصحية التالية (المنصور، الخالدية، شرائع المجاهدين، حدا، أبوعروه، غران بقطاع خليص، مستشفى الكامل)، موضحة أن العيادات تستقبل أي شخص لديه أعراض الإصابة بفيروس كورونا مثل (ارتفاع في درجة الحرارة، ضيق في التنفس، سعال) وتعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويكون استقبال المرضي فيها دون حجز مسبق.

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