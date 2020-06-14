شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة علمية لخريجي الثانوية في جدة والان نبدء بالتفاصيل
وقال مدير إدارة نشاط الطلاب عوض العتيبي إن المسابقة تستهدف طرح أفكار مبتكرة وواعدة لمواجهة ومكافحة جائحة كورونا باستخدام التقنيات الحديثة والرقمية لاستثمار قدرات الطلاب والطالبات العلمية، موضحا أنها تعقد بشكل جديد وبطريقة إلكترونية تفاعلية من خلال البحث العلمي، وترسيخ فكرة وأهمية الاستفادة من تقنيات الثورة الرقمية.
ودعا جميع الخريجين للمشاركة واستغلال أوقات فراغهم خلال فترة الصيف، موضحا أن إرسال البحوث أو المشاريع أو التطبيقات إلى لجنة التحكيم بالمسابقة إلكتروني، إذ ستخضع لتدقيق وتطبيق الاشتراطات الخاصة بالمسابقة، من فريق العمل المشكل من قسم النشاط العلمي وفريق من المختصين من جامعة الأعمال، وفي ختام المسابقة يمنح الفائزون جوائز قيمة تتمثل في خصومات لمنح دراسية في جامعة الأعمال بجدة وأجهزة روبوت وشهادات للمشاركين.
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