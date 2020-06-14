شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة علمية لخريجي الثانوية في جدة والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ممثلة في إدارة نشاط الطلاب، القسم العلمي، المسابقة العلمية لمكافحة جائحة كورونا كوفيد 19 لخريجي المرحلة الثانوية من الطلاب والطالبات بالشراكة مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا التي تهدف إلى تدريب وتحفيز الطلاب والطالبات على مهارات البحث العلمي والتخطيط والتصدي لمواجهة جائحة كورونا بالتقنيات الحديثة وتقديم واكتشاف طرق جديدة وفعالة باستخدام التقنيات الحديثة في المعالجة والتكيف مع جائحة كورونا وما بعد الجائحة.

وقال مدير إدارة نشاط الطلاب عوض العتيبي إن المسابقة تستهدف طرح أفكار مبتكرة وواعدة لمواجهة ومكافحة جائحة كورونا باستخدام التقنيات الحديثة والرقمية لاستثمار قدرات الطلاب والطالبات العلمية، موضحا أنها تعقد بشكل جديد وبطريقة إلكترونية تفاعلية من خلال البحث العلمي، وترسيخ فكرة وأهمية الاستفادة من تقنيات الثورة الرقمية.

ودعا جميع الخريجين للمشاركة واستغلال أوقات فراغهم خلال فترة الصيف، موضحا أن إرسال البحوث أو المشاريع أو التطبيقات إلى لجنة التحكيم بالمسابقة إلكتروني، إذ ستخضع لتدقيق وتطبيق الاشتراطات الخاصة بالمسابقة، من فريق العمل المشكل من قسم النشاط العلمي وفريق من المختصين من جامعة الأعمال، وفي ختام المسابقة يمنح الفائزون جوائز قيمة تتمثل في خصومات لمنح دراسية في جامعة الأعمال بجدة وأجهزة روبوت وشهادات للمشاركين.