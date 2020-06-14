شكرا لقرائتكم خبر عن تدريس 3461 مقررا في «صيفي» جامعة المؤسس والان نبدء بالتفاصيل

واصلت جامعة الملك عبدالعزيز تقديم الفصل الدراسي الصيفي بنظام التعليم عن بعد لـ 39.278 طالبا وطالبة، ضمن جهودها وإجراءاتها التعليمية خلال فترة التعليق المؤقت للدراسة، وتقوم عمادات تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد والقبول والتسجيل بجانب القطاعات المساندة والكليات بتذليل أي صعوبات تقنية أو فنية تعترض مستخدمي برامج التعليم والعمل عن بعد.

وكلفت الجامعة 1588 عضو هيئة تدريس لمواصلة مهام التدريس عن بعد في 3461 مقررا دراسيا، مع مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية والإرشادية التي تتطلب معها المساندة وتقديم الدعم والمشورة للطلاب والطالبات، للتكيف مع استخدام البرامج خلال فترة تعليق الدراسة، وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي قد تواجههم خلال فترة الدراسة بنظام التعليم عن بعد.

وأوضح رئيس الجامعة د. عبدالرحمن اليوبي، أن إقرار الفصل الدراسي الصيفي جاء من أجل مصلحة الطلاب والطالبات لا سيما مصلحة الخريجين منهم، مشيرا إلى عقد العديد من الاجتماعات الدورية واللقاءات والدورات والورش لأعضاء هيئة التدريس في مختلف الكليات والعمادات باستخدام البرامج والتطبيقات التقنية عن بعد.

وقال إن الفصل الصيفي سجل التزاما كبيرا في انتظام الطلاب والطالبات بطاقة إجمالية وصلت الى 212 ألفا و537 طالبا وطالبة، بعدد جلسات 8852 تم إنشاؤها، بما يزيد على 19 ألف ساعة بمدة جميع الجلسات، وسجلت لوحات النقاش عدد 8852، فيما قدمت برامج الدعم الفني لـ 2621 مستفيدا ومستفيدة.

وأكد د. اليوبي أن الدراسة والأنشطة والفعاليات مستمرة أيضا «عن بعد» بدعم من القيادة الرشيدة لتوفير البنية التحتية القوية للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في التعليم الجامعي بتوجيهات ومتابعة وزير التعليم د. حمد آل الشيخ.