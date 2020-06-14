شكرا لقرائتكم خبر عن «الحوار الوطني» يناقش آلية التصدي للشائعات والان نبدء بالتفاصيل

يناقش مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، مساء غد الإثنين، «عن بُعد»، من خلال «إثنينية الحوار» الحوار الرقمي في وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشارك في المناقشة المتخصص في البيانات ومدرب الأمن السيبراني الدكتور عصام القبسي، ورئيسة لينكد إن - السعودية ريم الحربي، والمهتم بالتطبيقات والتسويق الإلكتروني عبدالله السبيعي، والمتخصص بالتسويق والإعلام الرقمي فيصل المغلوث.

ويهدف اللقاء الذي سيديره عضو مجلس إدارة جمعية التسويق المهندس سامي الرشيد، عبر تطبيق زوم من خلال الرابط (https:/‏/‏zoom.us/‏j/‏99837953570 )، إلى تفعيل أساليب الحوار الفعّال في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يستعرض اللقاء أبرز التحديات التي تواجه الحوار في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعزيز أساليب الحوار الافتراضي بما يُسهم في تكريس القيم الوطنية، بالإضافة إلى دور المؤثرين في التصدي للشائعات والرسائل السلبية، والمساهمة في إيصال الصورة الحقيقية عن المملكة.

وتُعد «إثنينية الحوار» إحدى المبادرات التي يتبناها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني كمشروع أسبوعي مستدام، وهي عبارة عن منصة أسبوعية خصبة تفتح بابًا لتناول قضايا الشباب الحالية، وإبراز آرائهم وقدراتهم، بما يُسهم في تعزيز قيم التطوع والتعاون، وترسيخ ثقافة الحوار، وإشاعة قيم التلاحم الوطني.