شكرا لقرائتكم خبر عن «الحوار الوطني» يناقش آلية التصدي للشائعات والان نبدء بالتفاصيل
ويشارك في المناقشة المتخصص في البيانات ومدرب الأمن السيبراني الدكتور عصام القبسي، ورئيسة لينكد إن - السعودية ريم الحربي، والمهتم بالتطبيقات والتسويق الإلكتروني عبدالله السبيعي، والمتخصص بالتسويق والإعلام الرقمي فيصل المغلوث.
ويهدف اللقاء الذي سيديره عضو مجلس إدارة جمعية التسويق المهندس سامي الرشيد، عبر تطبيق زوم من خلال الرابط (https://zoom.us/j/99837953570 )، إلى تفعيل أساليب الحوار الفعّال في مواقع التواصل الاجتماعي.
كما يستعرض اللقاء أبرز التحديات التي تواجه الحوار في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعزيز أساليب الحوار الافتراضي بما يُسهم في تكريس القيم الوطنية، بالإضافة إلى دور المؤثرين في التصدي للشائعات والرسائل السلبية، والمساهمة في إيصال الصورة الحقيقية عن المملكة.
وتُعد «إثنينية الحوار» إحدى المبادرات التي يتبناها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني كمشروع أسبوعي مستدام، وهي عبارة عن منصة أسبوعية خصبة تفتح بابًا لتناول قضايا الشباب الحالية، وإبراز آرائهم وقدراتهم، بما يُسهم في تعزيز قيم التطوع والتعاون، وترسيخ ثقافة الحوار، وإشاعة قيم التلاحم الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر «الحوار الوطني» يناقش آلية التصدي للشائعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.