شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة «الرقم التالي» التوعوية والان نبدء بالتفاصيل
وترتبط الحملة بالبيان الإحصائي اليومي الذي تنشره الصحة عن كورونا، إذ تتمحور فكرة الحملة حول إخفاء أرقام الحالات اليومية، بحيث ينشر التقرير (دون معلومات) ويحتوي على رسالة توعوية مباشرة: (نخاف عليك لا تكن #الرقم_التالي، ولمعرفة أرقام حالات كورونا اطلع على الموقع: https://covid19awareness.sa).
تأتي هذه الحملة تواصلًا لجهود الصحة التوعوية وسعيًا منها لتثقيف المجتمع بأهمية التصدي لجائحة كورونا حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحتى لا يكونوا ضمن أرقام المصابين الذين تعلنهم الصحة في بيانها اليومي.
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