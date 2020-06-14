شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تعديل مسارات طريق وسط أبها والان نبدء بالتفاصيل

بدأت أمانة منطقة عسير أعمال تعديل مسارات طريق الملك عبدالعزيز وسط مدينة أبها لفك الاختناقات المرورية، وذلك بناء على موافقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير المنطقة، واعتماده الرؤية المقدمة من قبل أمانة المنطقة وفرع وزارة النقل وإدارة المرور وشرطة المنطقة لعملية تعديل الاتجاهات. وأوضح أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي أن الأمانة قد بدأت أعمالها فعليا لتوسعة الطريق في كل من إشارة السد والسودة وآل يوسف، بالإضافة إلى وضع دوران حر في الاتجاهين قبل دوار الخالدية وذلك لتسهيل حركة السير. وبين أن هذه الأعمال تهدف إلى فك الاختناقات المرورية التي تشهدها مدينة أبها خلال وقت الذروة، وذلك في ظل النهضة الكبيرة التي تشهدها منطقة عسير.

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