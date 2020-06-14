شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة تبوك تفتح أبوابها أمام روادها اليوم والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مدير المكتبة بندر عطيف، أهمية العمل والتقيد بالأنظمة فيما يتعلق بتطبيق معايير الصحة العامة، والقيام بتنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومنها عمليات التعقيم والتطهير في كافة مرافق المكتبة، بما فيها المواقف والرفوف والكتب والقاعات.
وأشار إلى أن المكتبة وحرصا منها على سلامة الزائرين والزائرات، قامت كذلك بعمليات الرش والتعقيم للأرضيات والأبواب والنوافذ من الداخل والخارج والإنارة والجدران الداخلية، حفاظا منها على توفير أقصى درجات الوقاية والأمان الصحي لمرتادي ومنسوبي المكتبة، داعيا جميع الزائرين والزائرات للتعاون مع منسوبي ومنسوبات المكتبة بالتقيد بكافة التعليمات الصادرة من الجهات المعنية، ومنها الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي.
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