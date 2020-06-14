شكرا لقرائتكم خبر عن مركزان صحيان لـ«الحوامل» بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

خصص مستشفى القطيف المركزي مركزين صحيين لاستقبال حالات الحمل، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد. وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالمستشفى، أن إدارة العيادات الخارجية بالمستشفى حددت مركزي «الرضا» و«التوبي» الصحيين لاستقبال السيدات الحوامل مع تجهيزهما بأجهزة الفحص والأشعة التليفزيونية. لافتا إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية لجميع الحوامل تطلعهن على كيفية التعامل مع المركزين.

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