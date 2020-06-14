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10 آلاف وجبة غذائية لنزلاء ضيافة الجبيل

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ساهمت الخدمات اللوجستية التي يقدمها التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية لنزلاء دار الضيافة الصحي للعمالة بمدينة الجبيل الصناعية في تلبية احتياجات النزلاء الذين يشكلون 12 جنسية مقيمة، عبر تقديم أكثر من 10.500 وجبة غذائية وغسل وتعقيم 7000 قطعة ملابس خاصة أسبوعياً.

وأكدت إدارة التجمع أن أكثر من 25 كادرا طبيا وفنيا متخصصا يعملون على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع لتقديم الرعاية الطبية اللازمة من خلال المراكز المجهزة بكافة اللوازم والتجهيزات الطبية والاحتياجات الضرورية لضمان سير العمل والتأكد من سلامة المتواجدين، وذلك ضمن الخطط التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس ، وتقدم الخدمات العلاجية لمن لديه إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى متابعة وعلاج مرضى الحالات المزمنة من الوافدين، ويهدف إلى المتابعة وتقديم الرعاية الطبية المناسبة للحد من تفشي الفيروس بتأمين العزل التام والآمن للمصابين وعدم اختلاطهم بالآخرين، إضافة إلى تخفيف الضغط على المستشفيات المركزية في المنطقة لاسيما للحالات غير الحرجة. مشيرة إلى أن تقديم الوجبات لنزلاء دار الضيافة الصحي تتم بإشراف ومتابعة إدارة مكافحة العدوى التي تتخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة تقديم الوجبات الغذائية.

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