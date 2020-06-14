- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم “قمل الشعر” لا يملك أجنحة للطيران ويتغذى على دماء الفروة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
“قمل الشعر” لا يملك أجنحة للطيران ويتغذى على دماء الفروة
استخدام مبيد سم الجرة للتخلص منه اعتقاد خاطئ
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
حذرت استشارية الأمراض الجلدية الدكتورة فاطمة خان، الذين يعانون من وجود القمل في شعورهم باستخدام مبيد سم الجرة للتخلص منه؛ إذ إن هذا الاعتقاد خاطئ ومحفوف بالمخاطر.
وبينت فاطمة خن في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، أن القمل يعد من الحشرات الطفيلية التي لا تمتلك أجنحة للطيران، وتعيش في فروة الرأس والشعر، وتتغذى على كميات صغيرة من الدم، وتؤدي إلى تهيجات جلدية.
ولفتت إلى أن أبرز طرق انتقال المرض هي الاتصال المباشر مع المصابين، ومشاركة الأدوات، الفرش، المناشف، البطانيات، القبعات والألبسة، أما أبرز أعراضه فهي:
الدغدغة بفروة الرأس، الحكة الشديدة والمتكررة في الفروة، والقروح والتهيجات الجلدية في الفروة بسبب الخدوش، وتهيج الفروة مما يؤدي إلى صعوبة النوم.
وعن العلاج والوقاية اختتمت قائلة: العلاج يكون باستخدام الشامبوهات المخصصة والمستحضرات التي تحتوي على البيرميثرين ذات تركيز (1%) والتي يصفها الطبيب أو الصيدلي؛ إذ إنه لا يوجد دواء وقائي لقمل الرأس والطريقة الوحيدة لكشفه مبكرًا هو تمشيط الشعر بكثافة وغسله، واذا كان المصاب بالقمل ذكرًا فأنه من الأفضل حلق الشعر كاملًا، أما الوقاية فإنه يجب نصح الأطفال بعدم مشاركة أدوات تمشيط الشعر ووسادة النوم الخاصة مع الآخرين، وعدم ارتداء قبعات الآخرين، وضرورة غسل الشراشف والمخدات والبطانيات بالماء الساخن أو استخدام المجفف الحراري، ويُنصح بعزل المصاب حتى القضاء على القمل.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر “قمل الشعر” لا يملك أجنحة للطيران ويتغذى على دماء الفروة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.