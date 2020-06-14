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شكرا لقرائتكم بنك التنمية الاجتماعية يقدم تمويلات ميسرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بنك التنمية الاجتماعية يقدم تمويلات ميسرة
تصل إلى 60 ألف ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن بنك التنمية الاجتماعية، مساء أمس السبت، تقديم تمويلات ميسّرة للمواطنين عبر منتج آهل؛ لمواجهة الاحتياجات الأسريّة الطارئة.
ويتميّز تمويل آهل بأنه يصل إلى 60 ألف ريال، والتمويل بدون سداد رسم أو فوائد، وفترة سداد تصل حتى 5 سنوات.
يذكر أن “آهل” هو منتج للعملاء الذين سبق حصولهم على أحد منتجات التمويل الاجتماعي الأسرة، الترميم، كنف، ويهدف إلى مساندة الأسر التي تزايدت عليهم المسؤوليات الأسرية.
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