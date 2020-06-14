محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي عدد الإصابات بلغ أكثر من 850 ألف حالة و42720 متوفاة قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 21704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و892 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بلغ أكثر من 850 ألف حالة و42720 وفاة.فيروس كورونا الجديد البرازيل 14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 02:01 AM إجمالي عدد الإصابات بلغ أكثر من 850 ألف حالة و42720 متوفاة Advertisements البرازيل تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا و892 وفاة البرازيل تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا و892 وفاة قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 21704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و892 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بلغ أكثر من 850 ألف حالة و42720 وفاة. الكلمات المفتاحية ، البرازيل تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا و892 وفاة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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