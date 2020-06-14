، موريتانيا تسجِّل 110 إصابات جديدة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع أعداد المتوفين إلى 83 شخصًا

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف أمس تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 1682 إصابة مؤكدة.

وأضاف ولد الزحاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا أنه سُجلت 33 حالة شفاء؛ ليصل عدد المتعافين حتى الآن إلى 311 شخصًا.

ولفت النظر إلى تسجيل حالتَي وفاة جديدتَيْن بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 83 حالة.فيروس كورونا الجديد