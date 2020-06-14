شكرا لمتابعة خبر عن وفاة ابنة الإعلامي محمد الخضير إثر غرقها بالمسبح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توفيت ابنة الإعلامي الشاب محمد الخضير، " سيلين " عن عمر 3 سنوات إثر اعرضها للغرق في المسبح قبل أيام.

وقال الخضيري إن صلاة الغائب على طفلته، ستقام اليوم الأحد، في الساعة الواحدة ظهرًا.

وكانت الطفلة سيلين قد تعرضت للغرق قبل أيام وتم نقلها، في حالة حرجة بقسم العناية المركزة.