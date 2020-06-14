شكرا لمتابعة خبر عن تغيير مواعيد عرض المؤتمر اليومي للصحة عن "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن مشاركة هيئة الغذاء والدواء في المؤتمر الذي سينطلق عند الساعة 3:35 عصراً.
ومن المقرر أن يتحدث متحدث هيئة الغذاء الرسمي عن الوضع الحالي لتوفير الكمامات الطبية وآلية معرفة أماكن توفير الكمامات.
وكشفت مصادر إنه من اليوم الأحد سيكون المؤتمر على مدار 3 أيام فقط في الأسبوع وهي : الأحد، الثلاثاء، الخميس.
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