شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تحذر بعض الفئات من الذهاب للمسجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

جددت وزارة الصحة تحذيرها من ذهاب بعض الفئات للصلاة في المسجد؛ حرصًا على سلامتهم وسلامة الأخرين.

وحذرت الوزارة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال الأقل من 15 عامًا، ومن تظهر عليهم أعراض الكحة والحرارة، وضيق التنفس، من الذهاب إلى المسجد.

وأضافت : "مسؤوليتنا جميعًا معرفة التعليمات وتطبيقها لحماية أنفسنا من كورونا وحتى نعود بحذر".