«التعليم»: استمرار حضور الموظفين إلى الوزارة الأسبوع الحالي لا يزيد عن 50%

أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، استمرار حضور موظفي الوزارة إلى مقرات العمل للأسبوع الحالي، بما لا يزيد عن ٥٠%، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، عبر إنفوجراف نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نسبة الحضور الأسبوع الحالي، مؤكدةً استمرار بقية الموظفين في العمل عن بُعد من المنزل.