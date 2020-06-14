مع الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا
أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، استمرار حضور موظفي الوزارة إلى مقرات العمل للأسبوع الحالي، بما لا يزيد عن ٥٠%، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة، عبر إنفوجراف نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نسبة الحضور الأسبوع الحالي، مؤكدةً استمرار بقية الموظفين في العمل عن بُعد من المنزل.
كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم»: استمرار حضور الموظفين إلى الوزارة الأسبوع الحالي لا يزيد عن 50% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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