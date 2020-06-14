شاهد.. ماذا حدث بمشروع البوابات الجديدة في جسر الملك فهد أثناء توقف السفر؟

العمل جارٍ لإطلاق المرحلة الأولى للدفع الآلي الشامل

أكدت «المؤسسة العامة لجسر الملك فهد»، اليوم السبت، استكمال مشروع البوابات الجديدة وإزالة القديمة في الجانب السعودي. وفي بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت «المؤسسة»: «خلال فترة التوقف، أكملنا مشروع البوابات الجديدة وإزالة البوابات القديمة في الجانب السعودي»، لافتةً إلى أن «العمل جارٍ لإطلاق المرحلة الأولى من الدفع الآلي الشامل في بوابات الرسوم بالجانبين السعودي والبحريني». اقرأ أيضًا : «جسر الملك فهد»: موعد التشغيل وعودة حركة المسافرين لم يتم تحديدهما

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