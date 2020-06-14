شاهد.. الأمن العام يكشف تفاصيل الإطاحة بمنفّذي 11 جريمة  شغلت الرأي العام

أصدر الأمن العام، اليوم السبت، تقرير «في قبضة رجال الأمن»، الذي يوضح من خلاله الجهود المبذولة لكشف غموض مجموعة من الجرائم التي شغلت الرأي العام على مدار الساعات الماضية.

وفي تقرير مصوَّر، أكد الأمن العام، أنه تم القبض على مقيم قتل مواطنًا كبيرًا في السن غدرًا داخل سيارته، كما تم كشف لغز تشكيل عصابي مكوَّنٍ من ثلاثة أشخاص ارتكبوا 41 جريمة سلب وإكراه بالقوة، تحت التهديد باستغلال العاملين بالتطبيقات الإلكترونية واستدراجهم والاستيلاء على ما بحوذتهم من أموال، مؤكدًا أنه تم القبض على جميع أفراد هذا التشكيل.

وأفاد تقرير الأمن العام، أنه تم القبض على شخص اعتدى على مقيم، وسخر منه بسب لبسه كمامة مصنوعة من قماش الاشمغة، كما تم توقيف وافدين قاما باستخدام تقارير طبية مزوّرة عن خلوّهما من فيروس «كورونا المستجد»، وذلك بواسطة مواطن حصل على مقابل ماديّ.

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ولفت تقرير الأمن العام، إلى إلقاء القبض على 6 وافدين قاموا بسرقة مواد تجميلية من أحد المستودعات، إضافة إلى توقيف شابّ قام بتصوير رجال الأمن أثناء أدائهم عملهم بنقاط الضبط الأمني والاستهزاء بهم والتباهي بكسر منع التجول، إلى جانب إلقاء القبض على فتاة ترتدي سترة عليها شعار الأمن العام برفقة مجموعة من الأشخاص في وضع مُخِلِّ بالآداب في إحدى الاستراحات.

وأشار تقرير الأمن العام أيضًا، إلى إلقاء القبض على 9 مواطنين كانوا بحالة غير طبيعية، وضُبِطَتْ بحوذتهم مواد مخدّرة وعبوّتا مادةٍ مُسْكِرَة وأسلحة بيضاء ومبلغ ماليّ، إضافة إلى ضبط تشكيل عصابي مكوّن من خمسة أشخاص يقوم أفراده بسرقة 10 سيارات من أحياء متفرّقة، كما تم ضبط تشكيل عصابي آخر مكوّن من 8 أفراد، قام أعضاؤه بسرقة 12 حاوية مشتملة على مواد وتجهيزات كهربائية.

وفي السياق ذاته، أشار تقرير الأمن العام، إلى إلقاء القبض على مواطنين انتحلا صفة رجال الأمن، واعتديا على مقيمين بالضرب وسلب ما بحوذتهم من مبالغ مالية.

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