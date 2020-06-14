إنفوجراف.. 146 مخالفة لإجراءات «كورونا» في أسواق «الشرقية» خلال 24 ساعة

كثفت الفرق الرقابية بأمانة المنطقة الشرقية، جولاتها على الأسواق والمنشآت التجارية؛ ما أسفر عن ضبط 146 مخالفة متنوعة بين تجاوز ساعات الحظر، وتكدس بالأسواق، وعدم التزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وفي تقرير الإنجاز اليومي للإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»؛ أوضحت أمانة المنطقة أن عدد الجولات الرقابية بلغ 615 جولة، تم فيها إصدار 22 مخالفة لأنشطة مستثناة خلال ساعات الحظر، و67 مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، إضافة إلى 57 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بإجراءات مواجهة فيروس «كورونا».

اقرأ أيضًا: