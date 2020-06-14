الإطاحة بمُشعل النار في المركبات بأحد أحياء مكة وناشرها على مواقع التواصل الاجتماعي

ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على مواطن أشعل النار في عدد من المركبات بأحد أحياء العاصمة المقدسة وإحالته، وكذلك الشخص الذي قام بتوثيق ذلك للنيابة العامة.

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكّنت من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، قام بإشعال النار في عدد من المركبات بأحد أحياء العاصمة المقدَّسة، وهو بحالة غير طبيعية.

وأشار إلى أنه أيضًا تم القبض على الشخص الذي قام بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما؛ لإحالتهما إلى النيابة العامة.