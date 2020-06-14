السعودية اليوم / البرازيل تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا و892 وفاة



ريو دي جانيرو 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 21704 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بلغ أكثر من 850 ألف حالة و42720 وفاة.

// انتهى //

01:43ت م

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ريو دي جانيرو 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 21704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و892 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بلغ أكثر من 850 ألف حالة و42720 وفاة.// انتهى //01:43ت م0147

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